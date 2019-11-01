美陸原先預定將在11月16日至17日於智利舉行的APEC高峰會簽署初步貿易協議，但由於當地抗爭動盪未停，高峰會被迫取消，外界關注美陸將在何時舉行簽署。對此，陸商務部31日宣布美陸經貿團隊牽頭人將於11月1日再次通話，而經常透露貿易談判進度的陸官方色彩的微信《陶然筆記》透露，從商務部公布可知，目前美陸經貿磋商目前並未受到外界干擾。

美國總統川普11日宣布美陸達成初步貿易協議，同時聲稱將於11月在智利舉行的亞太經濟合作會議（APEC）峰會時簽署。不過智利當地局勢仍動亂，街頭抗議連連，迫使智利總統皮涅拉（Sebastian Pinera）30日宣布取消舉辦APEC高峰會，讓預期的簽署儀式被迫改期；至於未來簽署地點眾說紛紜，美媒福斯商業台記者勞倫斯（Sebastian Pinera）透露將在澳門，而路透社報導，美方人士表示阿拉斯加與夏威夷比較可能讓大陸當局接受。

而據陸官媒新華社31日報導，陸商務部發表聲明說，美陸雙方經貿團隊一直保持密切溝通，目前磋商工作進展順利；雙方將按原計劃繼續推進磋商等各項工作。雙方牽頭人將於本週五再次通話。

對此，曾多次準確預測北京在貿易談判動態的陸官媒《經濟日報》旗下的微信公眾號《陶然筆記》透露，雖然智利被迫取消APEC峰會，各種猜測陡然增加，但從商務部聲明中的「磋商工作進展順利」、「原計劃」等關鍵詞可發現，目前的貿易協商並未受到外界干擾。

《陶然筆記》也指出，從美陸兩邊釋放資訊的節奏和內容看，現階段雙方據明顯協調性，但關於美媒「提議到澳門去簽協議」沒有事實支撐，像是無中生有的猜測。

(中時電子報)