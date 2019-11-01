NBA2019-20球季登場了，經過季間的買賣、交換，哪幾隊最有競爭力？哪一隊最具冠軍相？哪一隊幾乎已提前出局？玩家們，你們有什麼參考依據可以幫助你選擇最佳的投注目標，在這全新的球季好好撈上一筆呢？

新球季開打前，許多專家根據各隊季間的實力消長率先進行了東西區冠軍隊的預測，大部份NBA觀察者普遍看好東區最後決賽將由密爾瓦基公鹿和費城七六人擔綱，西區霸主之爭則來自洛城內戰，由洛杉磯湖人和共享主場的快艇一拚高下。玩家們以為然否？

開打一週以來，東區僅有七六人三戰全勝保持不敗，公鹿2勝1敗暫與綠衫軍並列第四，本季衛冕軍多倫多暴龍則與熱火同以3勝1敗並列第二。西區兩支不敗之師是聖安東尼奧馬刺與明尼蘇達灰狼（3W0L），備受看好的快艇和湖人，同為3W1L，同步並列第三的還有獨行俠、爵士和金塊。

湖人隊前鋒Lebron James(左)投籃。（美聯社資料照）

台灣運彩在週末期間選擇台灣球迷較為關注的比賽開盤，今（1）日的丹佛金塊VS.紐奧良鵜鶘、明（2）日的洛杉磯湖人VS.達拉斯獨行俠有單場下注也接受場中投注。

湖人和獨行俠目前戰績相同，湖人雖然較為看好，但唯一失利的一戰正是在客場；獨行俠此役有主場優勢，目前主場兩戰卻只是勝負各一，似乎也佔不到便宜，選擇投注湖人的贏面或許更高一些。

至於今天的金塊與鵜鶘之爭，後者迄今尚未開胡，金塊挾上季西區第二之姿前來踢館，贏面當然更大，投注單場輸贏恐難有較多收穫，相信玩家們更樂意選擇場中投注。尤其鵜鶘陣中Brandon Ingram、Josh Hart、Lonzo Ball等年輕戰將離開湖人轉換戰場後，手腳似乎更施展得開，如果逐節投注一定會有更多獲利。

另外，3日的費城76人VS.波特蘭拓荒者，七六人客場征戰能否保持上周手風在西岸揚威續保全勝？拓荒者恐怕很難同意！4日猶他爵士VS.洛杉磯快艇，玩家不妨先參考一下昨天兩軍對戰的過程，多想一想，再決定如何下注，預祝大家週末都能贏球又贏錢。

(中時電子報)