妳有沒有發現，隨著年紀變大，腮紅、打亮怎麼化，臉上的蘋果肌就是不若以前飽滿、立體；拍照時，蘋果肌也塌了下去，整個人看起來氣色不甚好，多了一絲絲的老態與滄桑，而這個罪魁禍首，正是「蘋果肌消風、走山」。

看起來沒精神又顯老 原來和蘋果肌關係很大。(圖/皮膚專科林上立醫師)

【年輕活力的標配 – 飽滿立體的蘋果肌】

大家回想一下，小嬰兒、孩童的蘋果肌都是飽滿、圓潤的，但是隨著年紀增長，蘋果肌不但消風、往下掉，甚至拖垮了整個臉部線條，視覺上倍顯老態。蘋果肌下垂、位移，除了臉部線條會趨於扁平、不立體，因為輪廓線條也會下墜，視覺上確實顯老。

【蘋果肌不再 骨架流失是元兇】

老化，除了大家熟悉的膠原蛋白流失，更關鍵的其實是：骨架、深層脂肪流失，而蘋果肌掌管我們全臉最明顯的雙頰部位，是視覺焦點，蘋果肌若因為底層的支撐流失而凹陷（消風）、向下位移，視覺上中段臉整體線條明顯向下滑，甚至法令紋也會跟著出現，更會有滄桑疲態感。

皮膚專科林上立醫師提出，中段臉的下垂，與顴骨、上頜骨的流失有很大的關係，治療時的重點會是在於「重新建立深層的骨架支撐」，使下垂的脂肪歸位，並非把蘋果肌填得滿滿的，同時矯正「鬆弛Ｕ臉」，恢復到少女感十足的「Ｖ型緊緻臉」。

洢蓮絲重建骨架 歸位、豐盈蘋果肌

林上立醫師表示，近幾年膠原增生材質成了抗老治療的主流，如洢蓮絲（市場上俗稱少女針），注射後可恢復支撐，後續持續刺激膠原蛋白增生。以蘋果肌下垂、中段臉流失為例，針對上頜骨、顴骨、鼻基底重新建立支撐、拉提下垂組織，蘋果肌重新歸位、豐盈，輪廓線條重新上提。再依據每個人流失的情況，調整臉型、比例，術後整體更顯年輕。若只是一昧地把蘋果肌填滿，不但會因為顯得臃腫，還會因為過度飽滿而下滑更嚴重，法令紋也會因此更深。而重建了中段臉支撐，除了蘋果肌自然地歸位，紋路一併改善，輪廓更精緻、線條更俐落。

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本身就為洢漣絲國際講師的林上立醫師，節了對於產品的熟悉與掌握程度，加上擁有豐富注射經驗與對皮膚解剖深刻的了解，針對抗老化治療有精準、讀到的見解。因為每個人的流失部位、層次不同，「針對問題，找到流失部位，對症下藥」，透過注射的方式，補充流失的體積，改善老化問題（如下垂、鬆弛、皺紋），更重要的是讓視覺年齡更年輕，氣色更好、更有活力！

看起來沒精神又顯老 原來和蘋果肌關係很大。(圖/皮膚專科林上立醫師提供)

（以上圖片／內容提供：皮膚專科林上立醫師）

(中時電子報)