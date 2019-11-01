就在當家主控柯瑞31日確定左手第二掌骨骨折後，外界開始謠傳勇士是否應該考慮本季提前擺爛，不過勇士老闆喬拉科布接受《ESPN》記者拉夢娜訪問時，公開表達拒絕擺爛的堅定立場，「這跟我和我們球隊的所有主張完全相反！」
「我們會拚到底，努力培養我們的年輕球員，且學著怎樣贏球，」喬拉科布表示，「藉由刻意擺爛輸球，你永遠不可能變好，我們整個球團上下都只想著贏球，我相信我們未來一定可以做到，或許前途將很坎坷，但我們絕不接受失敗。」
隨著杜蘭特、伊戈達拉、李文斯頓等人今夏離隊，「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生歸期未定，甚至可能提前整季報銷，卓雷蒙格林也因腰傷所苦，本季表現始終起伏，本季陣中擁有9名23歲以下年輕球員的勇士，確實可以考慮擺爛。
只是如今勇士老闆都親自表態絕不擺爛立場，接下來或許勇士可以依賴羅素、帕斯卡、普爾等人當作全新主力，繼續面對西區眾多強豪的嚴苛考驗，看來「繳學費」的場次絕不會少，如今最悲情的，恐怕還是那些狂搶季票的勇士球迷。
(中時電子報)
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