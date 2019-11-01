Steph Curry broke his left hand during the 3rd quarter of the Warriors' loss to the Suns.



"Aron Baynes came up after the game and just wanted to know how Steph was doing. You could tell he felt really bad. It's just a random basketball play, so stuff happens." - Steve Kerr pic.twitter.com/lHpVff6gvI — Ballislife.com (@Ballislife) October 31, 2019

就在當家主控柯瑞31日確定左手第二掌骨骨折後，外界開始謠傳勇士是否應該考慮本季提前擺爛，不過勇士老闆喬拉科布接受《ESPN》記者拉夢娜訪問時，公開表達拒絕擺爛的堅定立場，「這跟我和我們球隊的所有主張完全相反！」

「我們會拚到底，努力培養我們的年輕球員，且學著怎樣贏球，」喬拉科布表示，「藉由刻意擺爛輸球，你永遠不可能變好，我們整個球團上下都只想著贏球，我相信我們未來一定可以做到，或許前途將很坎坷，但我們絕不接受失敗。」

隨著杜蘭特、伊戈達拉、李文斯頓等人今夏離隊，「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生歸期未定，甚至可能提前整季報銷，卓雷蒙格林也因腰傷所苦，本季表現始終起伏，本季陣中擁有9名23歲以下年輕球員的勇士，確實可以考慮擺爛。

只是如今勇士老闆都親自表態絕不擺爛立場，接下來或許勇士可以依賴羅素、帕斯卡、普爾等人當作全新主力，繼續面對西區眾多強豪的嚴苛考驗，看來「繳學費」的場次絕不會少，如今最悲情的，恐怕還是那些狂搶季票的勇士球迷。

(中時電子報)