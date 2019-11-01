「性侵」這檔子事絕不是只發生男與女的身上！北部地區一名女子與閨密好友感情很好，經常膩在一起無話不說，甚至就在彼此家中過夜。不料，有次在閨密住處熟睡之際，突然感覺下體有東西在「蠕動」，睜開眼時她嚇呆了，閨密女友竟然用一根「姊夫棒」欺負她「妹妹」，雖然她想推開，仍被用手指得逞情慾，難過之下狀告法院遭閨密性侵。

不過庭訊時，被害人的供詞出現前後不一的情形，先是指控她是被閨密「硬上」被迫與對方發生性行為，後來又改口說是並非對方脅迫，甚至檢察官詢問時，她竟忘了當天有無到閨密家睡覺，讓檢察官也聽得感到怪異。。

據受害人報案警訊指控，她是去年底，在閨密住處熟睡之時，先是吸吮她的胸部及下體，又來又用一根按摩棒磨蹭「私處」及最後還把手指放入「妹妹」得逞。被告閨密則坦承交往時她們共發生過5次親密行為，但是都先經得同意。

檢察官深入追查，被告供承被性侵後仍與閨密繼續有交往，檢察官認為被害人隔了4個月才報案，期間仍有交往，明顯與常情不符，因此全案被告女T以不起訴偵結。

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(中時電子報)