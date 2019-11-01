今（2019）年9月8日，美國職棒大聯盟紐約大都會台灣日，由網紅蔡阿嘎開球，總統蔡英文介紹台灣的影片亦登上球場大螢幕。蔡英文當時在臉書表示，「今天，接在我出訪過境紐約後，換成蔡阿嘎到大都會台灣日開球」。

而早在今年3月19日，蔡阿嘎就邀請總統蔡英文當座上賓，據《風傳媒》報導，爆笑影片短短3小時就吸引近19萬人次點閱。

為何蔡英文與蔡阿嘎會合作？今天一份資料透露玄機。

根據《數位時代》的報導，《數位時代》與行銷科技公司愛卡拉（iKala）合作，從旗下網紅搜尋引擎KOL Radar資料庫中評選出「2019年台灣100大影響力網紅」！

《數位時代》也指出，首先擁抱網紅的，就是台北市長柯文哲，他與邰智源《木曜4超玩》合拍「一日市長幕僚」，不但捧紅「學姊」黃瀞瑩，更吸引1,430萬的觀看次數。

接著擁抱這股新勢力的，就是總統蔡英文。

根據《數位時代》評選出「2019台灣100大影響力網紅」名單，排名第一名的，就是跟蔡英文合拍影片的蔡阿嘎。另外，也曾經跟蔡英文同框的「館長」陳之漢，則排第3名。

這或許可以解釋，為何政治人物喜歡與知名網紅合作拍影片。

(中時電子報)