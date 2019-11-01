距離2020大選僅剩2個多月，國民黨除了煩惱如何挽救韓國瑜選情外，也在思考不分區名單究竟該怎麼擬定，但日前「6人名單」曝光後，引起基層極大反彈，就連連勝文看到也重批「以私害公」，會拖垮韓國瑜選情。

日前傳出國民黨不分區立委6人安全名單，分別為主席吳敦義本人、副主席曾永權、立院黨團總召曾銘宗、中常委姚江臨、全國農田水利會會長林文瑞與台南市黨部主委謝龍介，氣得基層跳腳，怒嗆完全就是老人名單，根本是吳為穩固自己權利擬定的，甚至揚言跳海抗議，國民黨組發會主委杜建德也緊急出面澄清「絕無此事」。

對此國民黨中常委連勝文在臉書表示，他寧願相信這份名單只是為了打擊國民黨支持度的算計，然而若真有此份名單，那就是典型的「以私害公」，不僅會拖垮韓國瑜選情，還會害慘立委選舉，導致原本可以立院過半，變成崩盤。

連勝文說重話，且明顯針對黨主席吳敦義。他繼續說，在這最關鍵的時刻，黨內有權力或能力的人，若未能以大局為重，為自己算過頭，導致國民黨總統及立委選情雪上加霜，那未來不只是歷史會予以無情的審判，恐怕下一任黨主席，面對群情激憤的支持者，也必須要做出嚴厲的處分。

吳敦義31日被問及此事，僅回說「我做過三屆立委，行政工作也做過，都應該考慮，我沒有拒絕，也沒有贊同，一切正在規劃」，下一秒記者問「有人說你戀權」，吳敦義聽到瞬間火大，怒回「有什麼可以戀權的」，隨即坐上車離開現場。

(中時電子報)