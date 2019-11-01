好市多卡。（示意圖／shutterstock）

不少人認為知名量販店好市多所賣的商品只適合人口數比較多的大家庭，因為商品份量普遍多又大，一般小家庭買了可能也會吃不完、用不完，因此是否辦好市多會員相關的話題，總讓網友們討論不休。近日有名網友好奇發問，「單身者適合辦好市多卡嗎？」

有網友在PTT上發問，「單身付年費辦COTSCO卡，划算嗎？」他表示聽說COSTCO裡面的商品都超便宜，但是辦會員卡年費要1350元，讓他猶豫。他說，「也不是付不起這筆錢，但是如果只是單身仔

一人飽全家飽，那花錢辦卡這樣會划算嗎？」

問題一出，引起其他網友熱烈討論，認為可辦卡的人指出，「我同事辦卡，每天下班準時去報到去試吃品」、「看你買什麼啊，營養品名牌包那些價差」、「我光加油就划算了，不買東西沒差」、「辦起來當代購啊，一件抽20~50 +1%回饋金」。

反對者則表示，「你沒買這麼多 ，當然不划算」、「不划算，找朋友網購到你家就好」、「除非代購，不然單身是能吃/用多少」。不過，更有專業行家點出「重點還是在買的頻率，住很遠買不多就虧」、「看你常不常去買，跟單身無關」。

(中時電子報)