李小璐至今仍未對與PG One影片有所回應。(取自李小璐微博)

大陸女星李小璐2017年曾與嘻哈歌手PG One傳出過夜緋聞，讓她與老公賈乃亮的婚姻一度亮紅燈；事隔2年後，近日陸網突然又流出她與PG One親密影片，令PG One終於鬆口承認這段戀情，同時賈乃亮也被爆料完全瘋了，導致劇組完全停工。

PG One、李小璐親密片近日突然在陸網瘋傳，PG One對此回應影片是在去年3、4月拍攝的，同時也認了與李小璐的不倫戀，「是的，我跟李在彼此最痛苦的時候相互鼓勵扛過最陰暗的時期，由此的確產生過感情。」更質疑影片外流一事為背後有人操作。

而PG One一席話也引爆賈乃亮姊姊怒火，在微博氣炸開轟：「瘋狗！到這個時候還在抵賴污蔑！這一年多為了保護孩子我們一直在低調忍耐，理智告訴我不要做任何回應，和一個躲在陰溝裡的一直潑髒水的小人互咬我覺得噁心！今天如此造謠潑髒水，忍無可忍！誰用過任何手段誰不得好死！所有事情我們都可以拉在陽光裡一一對峙！已經提交律師起訴！完全的骯髒造謠！法庭見！」

還等不到李小璐本人回應，陸網接著又突然瘋傳2張長相激似李小璐的女子露臀艷照，引爆網友討論，「這個照片是PGOne自己爆出來的嗎」、「這是哪來的照片 我驚了」，不過也有粉絲表示這不是李小璐照片，而是移花接木合成照。

(中時電子報)