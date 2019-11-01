柯志恩巧妙走位，擋住蘇揆鏡頭 (圖／影片截圖、YouTube東森新聞)

柯志恩一個箭步，直接把想站到爸爸身旁的蘇巧慧擠出去，讓蘇巧慧只能尷尬苦笑 (圖／影片截圖、YouTube東森新聞)

蘇貞昌近日動作頻頻，不斷造訪新北，過程中也要大家支持民進黨推出的立委候選人，更不避嫌推薦自己女兒蘇巧慧，被質疑在為愛女選市長鋪路。過程當中卻見「萬綠叢中一點藍」，力挺韓國瑜的國民黨立委參選人柯志恩全程緊跟蘇貞昌跑行程，原本讓韓粉以為又有人倒戈跳槽，看完影片後卻反讚柯志恩太聰明，已經贏在起跑點。

蘇貞昌到新北視察建設，除了女兒蘇巧慧外，國民黨立委參選人柯志恩也全程陪同，不過過程中，柯志恩各種「神卡位」黏著蘇貞昌，好幾次都直接覆蓋住蘇貞昌鏡頭前身影，就連蘇貞昌受訪時，一個箭步，直接卡住想站到爸爸身旁的蘇巧慧，只能讓蘇巧慧露出尷尬苦笑，柯志恩也回頭報以贏家的微笑，讓藍營支持者大呼過癮。

不少網友狂讚：「柯志恩已經成功了，而且沒有惡鬥的感覺」、「柯志恩大加分」、「這招很聰明啊，博曝光路還擋住蘇光頭畫面」、「看到蘇巧慧表情快笑翻」，但也有綠營支持者喊「陳宏昌在哭了」、「國民黨咧？快來開除黨籍啊」。

(中時電子報)