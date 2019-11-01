中信兄弟隊外籍總教練伯納因季賽受訪時言行舉止不當，遭到聯盟懲處，中信兄弟將在2天內決定伯納去留，中信兄弟應該不要續約伯納、而是啟用本土總教練的時刻了，二軍總教練林威助扶正應是很好的選擇！

中職早年留下一個不成文的說法，就是洋教練聘用不超過3年，因為球團認為，洋教練到了第3年就控制不住了，再用下去徒增球隊紛擾，兄弟象的山根俊英只用3年、統一獅的大石彌太郎、大橋穰也是任用3年。

外籍總教練常用於球隊「整訓」的非常時期，算是階段性任務的角色，中信兄弟的外籍總教練史耐德、伯納的任期也達3年了，再用下去只會帶來困擾，需要啟用本土總教練「收心」，建立新隊形，才能有效激發球隊凝聚力與戰力。

如果伯納去職，新任總教練人選會有好幾個版本，不過，球團不能忽視二軍總教練林威助實力，他在2018年出任中信兄弟二軍總教練後，連續2年帶領球隊勇奪二軍總冠軍，帶兵有為有守，展現統御能力，正是總教練的好人選。

林威助讓中信兄弟二軍球員打球的態度與拚勁變得更好，因為他重視球員的「態度、拚勁、禮貌、尊重」等要素，加上他個人散發的特質與以前在球場征戰的表現，在在都能說服球員團結一致。

在彭政閔剛剛退役、還要學習教練的角色扮演，接掌總教練的時機未到之際，球團高層要捐棄私心，林威助應是球團考慮的首要人選。

(中時電子報)