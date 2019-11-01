國民黨總統參選人韓國瑜在目前多份民調仍輸蔡英文總統，談話性節目所作的網路投票，「韓國瑜是否有機會翻盤？」驚人的是輾壓式一面倒，高達93%認為韓國瑜有機會。

談話性節目《國民大會2020大白話》所作的網路投票，未來2個月韓國瑜是否有機會翻盤？4162人（93%）認為有機會、326人（7%）則表示沒機會。

資深媒體人黃暐瀚解釋說，他有事先在臉書分享該節目的直播，因此可能進來的網友支持韓國瑜的人會比較多。

前台北縣長周錫瑋認為，韓國瑜會翻盤，是因他過去選舉的經驗，選舉時不一定會去相信某個民調的結，會作參考，但會走到最基層，跟人接觸的時候看他的熱情、他的反應，站在那裡，有多少人對你比較熱情，或冷淡、反感、負面反應的。蔡英文走到地方就沒人要站在她旁邊；韓國瑜出去大家都要站在他旁邊。

網友表示；「早就翻轉了，只是被調被做。」、「請虎哥（周錫瑋）建議韓市長，對於黑韓1450繼續保持溫良恭儉決不再讓。」、「韓國瑜逆轉勝。」

(中時電子報)