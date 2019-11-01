導演魏德聖籌拍「豐盛之城」電影三部曲計畫外，獲邀擔任台灣世界展望會邀請資助兒童計畫代言人，31日記者會上他分享於8月前往緬甸甘蔗田（Kyangin）計畫區行程中的收穫與感動。魏德聖說：「我籌備新片的時候，一直在尋找西拉雅族風格的物品，到緬甸後意外發現當地的風土民情樣貌就像我在古書中認識的一樣」，他表示農村非常乾淨、舒服，反而城市是讓人感到混亂不適，有這樣的反差自己覺得奇妙。同時他也驚喜當地的茅草屋的擺設和動植物生態，「我看到就立刻拍給工作人員，這樣實地走訪是看書得不到的資訊，因為文化和生活是合在一起」，不忘趁空檔為新片勘景。

魏德聖化身幼教老師。（台灣世界展望會提供）

魏德聖分享一到緬甸3秒鐘爆汗，下飛機後光坐車花了近8小時才抵達目的地，並待了4天與當地兒童互動交流，他說：「剛接到代言人的時候我很興奮，連去哪都沒問就答應了。以往看到台灣世界展望會都關注饑荒資源匱乏的地方，但是這次去緬甸讓我感到微妙，那邊土地肥沃、資源豐富，因為社會結構轉型的關係造成貧富差距，讓我想到很像過去台灣社會所經歷的」。

該計畫區的衛特路小學，教室地板破舊，屋頂以竹片和錫板遮蓋，學生學習環境備受挑戰，魏德聖回憶在一場戲劇表演中他訝異當地小朋友精彩辯論的模樣，而他更臨時上陣為孩子們上了一堂「認識台灣」，他一筆畫出台灣的輪廓，笑問學生像什麼，一個小男孩舉手咯咯笑著說：「好像雞腿！好像裙子！」魏德聖再提起筆，在台灣島上勾勒出母親抱著嬰兒的模樣，告訴孩子們：「台灣是一座島，有人說長得像地瓜、雞腿，但我覺得更像媽媽抱著孩子」，讓原來其吵無比的小朋友聚精會神地聆聽。

魏德聖與緬甸當地小朋友一同交流。（台灣世界展望會提供）

魏德聖更突發奇想讓夢想成為飛行員的小男孩體驗飛空拍機，雖然攝影師擔心機器冷汗直流，不過空拍機一飛起吸引一群小朋友的目光，而操作機器的男孩從頭到尾笑得合不攏嘴，充滿自信，爸媽在一旁也露出欣慰的笑容。他緬甸行返台後，更呼朋引伴說服家人和同事每個人都參與資助計劃，問起是否會想拍攝相關議題的電影，他坦言：「任何一部劇情片都比不上一部真實的紀錄片來的感動」。

魏德聖與緬甸當地小朋友一同交流。（台灣世界展望會提供）

在《兒童權利公約》通過滿30周年前夕，台灣世界展望會推出有別以往的資助方式，邀請台灣民眾透過參與「Chosen給孩子一個選擇的機會」加入資助兒童計畫，把選擇的權利，交到孩子手中，賦權兒童靠自己的決策與能力轉變未來。該計畫即日起至11月25日止接受報名，詳情請至台灣世界展望會網站洽詢。

最令魏德聖印象深刻的是單親媽媽伊怡溫一家。（台灣世界展望會提供）

魏德聖探訪八歲男孩康奇曹的家，教他使用空拍機。（台灣世界展望會提供）

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