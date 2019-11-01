《黑金叛徒》由義大利國寶級金獎導演馬可貝洛奇歐（Marco Bellocchio）執導，不僅入圍今年度坎城影展主競賽，並將代表義大利角逐2020年奧斯卡最佳國際影片，寶刀未老的導演端出生涯首部硬底新作，將此片獻給熱愛「教父」的影迷，呈現出更駭人的義大利黑手黨叛徒秘辛，峰迴路轉、殺戮場景再次震撼全球觀眾。

馬可貝洛奇歐執導的電影多為反思、探討社會脈動，抨擊人民的盲從，也有關懷人性的特質。先後交出抨擊教廷與軍方的作品《以父之名》、《凱旋進行曲》，80年代起質疑意識形態和道德議題。2011年他獲得威尼斯影展的榮譽金獅獎，探討安樂死議題的《沉睡美人》入圍威尼斯影展金獅獎，《最後的吸血鬼》則獲得威尼斯影展的影評人費比西獎。改編自義大利作者知名小說的《祝你有個甜美的夢》狂掃2017年義大利金像獎十大獎項提名，並被美國媒體《綜藝報》譽為貝洛奇歐最感人的執導之作。

《黑金叛徒》導演馬可貝洛奇歐。（可樂店影提供）

2019年則帶著最新作品《黑金叛徒》一次「殺」進坎城主競賽及代表義大利角逐2020年奧斯卡最佳國際影片獎，也獲得2019義大利金球獎最佳導演、最佳原創音樂兩項大獎；2019義大利銀緞帶獎最佳影片等七項大獎。該片11月8日上映。

(中時 )