東森《美味滿閣》將於11/13(三)首播，東森為台劇首開先例，日前推出超強企劃《圓滿閣上菜》，為全台首創的戲劇實境節目，該劇全體演員皆參與演出，王傳一、魏蔓、龍劭華、苗可麗等都化身綜藝咖，下海大玩各式爆笑遊戲與料理挑戰。

節目中，將獨家公開《美味滿閣》劇中魏蔓著爆乳裝的性感橋段，魏蔓一身深V、大露背、開高岔露腿的貼身套裝，性感指數大爆表。魏蔓表示這場戲是李維維把她胸前的絲巾扯開才露出事業線，所以讓她有點害羞。「我剛才穿這套衣服跟一哥對戲，但當下就覺得是工作、蠻冷靜的。反而是跟女生親密互動才會臉紅心跳，像是一起泡溫泉、換衣服都會不好意思，一定會用浴巾或泡泡擋住身體」。

魏蔓笑說，這套戰袍還不夠厲害，「有些時尚活動的造型甚至深V會直接開到肚臍眼，甚至有時候只貼個胸貼而已，也沒有特別做保護措施。但我這套就是貼滿膠帶，然後大擠乳溝，我都覺得胸部都要擠到鎖骨了」。李維維聽到她要開岔到肚臍，驚訝大喊「妳不敢跟女生泡澡，但可以穿這樣出門」，魏蔓趕緊澄清是出席時尚活動她才敢，引起現場一陣大笑。

王傳一笑說，其實他之前跟魏蔓合作時也曾有過類似橋段，但近距離看到她的「戰袍」還是會有些不好意思，眼睛都不敢隨便亂凝視，「這場戲我要脫下外套幫她遮擋，跟她必須貼得很近，我當下就是想著小心不要碰到、這對女生不禮貌，但我私底下，基本上都會尊重女生的穿著，只要她自己覺得好看、自信就好，不太會干涉對方穿著」。

(中時 )