《延禧攻略》掀起古裝宮廷劇風潮，劇中的主演吳謹言更因該劇嶄露頭角，人氣暴漲，而她和聶遠再續戲緣所搭檔合作的《皓鑭傳》30日在八大第1台(27頻道)正式登場，首集播出吸引約13萬的粉絲收看，在女性35-54的族群收視達0.53。整集內容中又以李皓鑭(吳謹言飾)送信給愛人公子蛟，與其約定碰面，卻意外被設計陷害，導致情郎未赴約現身，反倒是嫡母高氏出現，並斥責汙衊她的橋段最牽動觀眾的目光，共有8.2萬人同時關注李皓鑭身陷困境。

吳謹言在成為演員之前，曾學習跳舞多年，還夢想成為芭蕾舞者，此次在「皓鑭傳」中，她也將展現優美的身段和曼妙舞姿，回憶起拍攝劇中的舞蹈戲情節時，吳謹言透露:「排練了好幾次，因為有分鏡頭，也是和其他演員一起跳舞。雖然芭蕾舞和劇裡的舞蹈不一樣，但還是會有一些優勢，在學習的時候會比較快，肢體動作也比較好協調。」吳謹言為「皓鑭傳」學舞，還咬牙忍耐落水及蠍子咬背，她私下打趣笑言不僅是蠍子，基本上只要是爬行動物，都挺害怕的。看到吳謹言為戲的認真付出，讓聶遠十分感動，他也表示自己拍戲時對於劇情的安排沒有什麼禁忌，不會特別抗拒或害怕什麼東西，豪氣表示:「如果是拍戲需要，都可以的！」

身材纖細苗窕的吳謹言向來重視飲食和對維持體態，唯獨對最鍾愛的「奶茶」難以抗拒，更曾透露想念去年來台時品嘗過的小吃，而相對於吳謹言對台灣的美食印象深刻，聶遠則分享多年前也曾為戲抵台宣傳，他說:「我記得有個地方叫鶯歌，那個地方工藝品特別好！」工作之餘欣賞到的精美藝術品，讓忙碌的聶遠非常難忘。八大第1台《皓鑭傳》每週一至五晚間8點播出。

(中時 )