台視、三立週日偶像劇《網紅的瘋狂世界》於30日晚舉行「瘋狂搞鬼派對」粉絲見面會，劇中演員包含吳思賢(小樂)、項婕如、許時豪、黃云歆、蘇妍緹、林敬倫、林嘉威、若凡，一起搞怪變裝，粉絲還可以近距離與偶像拍照互動，一同進行瘋狂的萬聖節遊戲。當晚小樂變身成今年度最夯的「小丑」，與林敬倫不約而同的撞臉，一樣扮小丑，但兩人散發出的氣息卻大不相同；甜心寶貝項婕如也豁出去的扮演安娜貝爾，與原本甜美形象有很大的反差；主持人阿達、黃云歆分別變裝阿拉丁與茉莉公主，大家硬要把黃云歆跟扮成鬼修女的許時豪湊對玩遊戲，讓黃云歆嘟著嘴抱怨說：「我不是來當主持人的嗎？」

小樂沒有參加變裝趴的經驗，因本劇《網紅的瘋狂世界》破天荒玩起cosplay，最想扮演的角色是鋼鐵人，什麼妝都不用化，非常輕鬆，但為展現誠意，這次選擇裝扮小丑，不只臉上塗滿油性彩妝，整頭綠色的頭髮也花費很久時間塗染，他光想到卸妝要卸很久就頭痛，由於第二天一大早還要拍戲，因此可說是十分用心與重視這次的派對。項婕如扮演鬼娃娃「安娜貝爾」，不計形象的畫起鬼妝，誠意十足，但仍不失可愛與傻傻的個性。林嘉威在劇中的角色是男扮女裝，昨晚難得恢復男兒身，cosplay起神父，卻被大家笑說雖扮演神父，卻擺脫不了陰柔的感覺，黃云歆更直說覺得林嘉威越來越娘了。

小樂狂被大夥爆料每次還沒到化妝間就開始脫衣準備換工作服，絲毫不怕被看見裸體，原來是因為小樂講求工作效率，也體貼化妝師，這樣進去化妝間就可以馬上化妝，不需要讓工作人員等，他笑說僅限上衣，換褲子還是會關起門來的。另外小樂被爆在片場非常喜歡「霸凌」工作人員，幾乎每個人都被他捉弄過，小樂解釋因為這次演員的年齡都很相近，大家感情都很好，打成一片，彼此也很能開的起玩笑。

小樂也不甘示弱的加碼爆料項婕如有次在日本拍戲，那場戲是項婕如要對著窗外跟死去的爺爺喊話，沒想到開拍時項婕如看著反方向，對著導演的身後說話，讓導演覺得好像身後有東西，脊椎發涼，馬上跟項婕如說：「看我這邊幹嘛!害我以為我後面有什麼東西!」項婕如事後還獲得「通靈少女」的封號。圖/三立

(中時 )