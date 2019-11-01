從藝人搖身一變為藝術家的郭彥甫，10月29日前進忠義基金會附設家園，陪伴失依少年走入藝術世界。幾年前毅然決然，放下演藝工作去實踐小時候的藝術夢想，這次獻身公益，親自給園生鼓勵和勇氣，還送上精心挑選的畫具，希望讓孩子們擁有描繪夢想的實質力量。非科班出生的他，沒有技藝超群的筆法，也沒有華麗的畫風，卻有真誠飽滿投入及平易近人的踏實，讓園生有難忘體驗並大讚這是個難忘夜晚。

選擇跳脫以往舒適圈，來到繪畫世界的郭彥甫，辛苦卻也享受其中，對他而言，這不只是一條生存之道，而是一趟尋夢奇幻旅程，看著安置家園內12-18歲的花樣少年們，也勾起自己的往事。郭彥甫從小就對繪畫有興趣，甚至在國中時期還代表學校參與美術比賽而得名，但礙於現實考量，選擇較不花錢的體育班，捨棄藉美術保送的機會。他始終從沒遺忘繪畫之夢，也將這樣的遺憾轉化為前進動力，利用空檔時間創作儲備能量，終於在適當的時機點，走上夢想之路。

透過圓夢故事帶來勇氣，少年們紛紛以自畫像為題，經由鏡子觀察自己，展開自我觀察，本來活潑的青少年們，拿起畫筆後彷彿都吃了定心丸，沉著描繪自己，認真而專注。失依少年，往往內心孤獨感比其他人強大。看著一起長大的園生被出養而自己被留下的失落感，常埋藏在心底。藉由繪畫，少年自我探索，也找到讓自己內心沉著的力量，放下故作堅強的盔甲，自我療癒。

現場郭彥甫套用安迪・沃荷的理念「在未來，每個人都能成名15分鐘」，讓青少年們化身為小畫家，進行創作分享。宛若畫展的成果發表會，親和力十足的彥甫讓原本害羞的園生都開始侃侃而談自己的創作想法，在閃閃發亮的眼神間，可感受到失依少年難得的自信滿滿。

忠義基金會長期服務0-18歲失依兒少，以去機構化家庭安置教養，陪伴超過7,000位弱勢兒童或少年長大成人，並已幫助500位以上的孩子遇見願意承諾照顧、愛護他們的收養家庭，也邀請民眾透過助養之愛，伴弱勢孩子一起漂亮呈現。助養失依請洽：(02)2930-2600花小姐。 圖/凱特文化

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