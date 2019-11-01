LINE TV播映HIStory3第二單元《那一天》主CP宋緯恩、黃雋智不打不相識，但愛情的火苗正在滋長，另一對CP張瀚元、劉韋辰，在健身房祭出了強吻戲碼，因此受了傷。孫博翔（劉韋辰飾演）在劇中對盧志剛（張瀚元飾演）一見鍾情，健身房裡忍不住告白情緒強吻了對方，不過因為是強吻，讓兩人都不小心受了傷。張瀚元傷到腰、屁股。為了在健身房演出常客，鍛鍊的鏡頭也少不了，張瀚元笑說：「第一天就拉單槓200多下，胸推400下。」

黃雋智(左)與宋緯恩。

張瀚元、劉韋辰分別飾演社會人士與高中生，要誇越年齡差距的戀愛，首次見面時，張瀚元一看到劉韋辰就知道他是飾演孫博翔，演藝新秀的劉韋辰首次演出長篇戲劇，一開始竟不敢看張瀚元，刻意避開眼神，後來被張瀚元發現，兩人開始培養密切關係，包含「刻意盯著對方」、「坐在對方的身邊」，不斷培養默契，後來才看到彼此打開心房，吻戲、親密戲互動都不是問題，拍吻戲拍到後面，都只講左邊、中間、右邊，拍了很多場吻戲，節奏很美。

黃雋智(左)與宋緯恩不打不相識。

張瀚元不僅在劇中要傾聽、給這些年輕孩子鼓勵，戲外，他也是常給身為大學生劉韋辰很多建言，大聊人生與未來。不僅如此，張瀚元拍完此戲也受到不少關注，當時他跟家人去日本旅遊時，還被男生搭訕，說他「so cute」，令他害羞不已。LINE TV也推出VIP限定活動「只看CP」以及「專屬語音活動」。《那一天》每週三晚上9點LINE TV VIP搶先看。

宋緯恩(左)漸漸發現自己的感情。

張瀚元(左)與劉韋辰跨越年紀差別。

(中時 )