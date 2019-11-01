楊紫近年以《香蜜沉沉燼如霜》與《親愛的熱愛的》成大熱女星，肖戰今年憑藉古裝劇《陳情令》爆紅，兩人先前主演的《親》劇與《陳》劇在暑假檔廝殺，此次告別劇中另一半合體演出《餘生》，肖戰在劇中飾演暖男外科醫生，使出「全方位寵溺」的暖男哲學，不論是前胸貼後背或是溫柔牽手、親吻、擁抱等情侶互動樣樣來，兩人CP感超強，宛若真正情侶互動，一幕肖戰看到楊紫在睡覺，貼心地為她披上毛毯，甚至深情告白，擄獲楊紫芳心回覆「我也喜歡你」，讓網友直呼簡直要溺死在預告裡。

楊紫。

楊紫被網友封有帶旺男主角體質，《親愛的熱愛的》旺大學同學李現，《香蜜沉沉燼如霜》帶火鄧倫，這次在《餘生，請多指教》飾演大提琴手，與肖戰兩人為自己夢想而努力，卻又先後遭逢挫折，皆有大量哭戲，相較楊紫的撕心裂肺，肖戰則因對病人的束手無策，哭得充滿絕望，眼裡充滿絕望與無助，未開播就先虐，讓網友已準備好面紙收看。

肖戰。

《餘生，請多指教》楊紫與肖戰在茫茫人海中多次擦肩而過，最終相遇，「你永遠不知道下一秒會發生什麼，又會遇到誰。沒有錯過注定的你，是真正的幸運。」其實，網友多次野生捕獲兩人拍攝現場，直擊肖戰貼心幫楊紫拿包包，簡單的舉動，展現了肖戰暖男一面。

迪麗熱巴。

此外，WeTV還公佈迪麗熱巴主演的古裝劇《三生三世枕上書》片花，預告年底將壓軸登場，領銜演繹千年糾葛情緣，而在《三生三世十里桃花》中飾演白淺的楊冪也將客串演出。WeTV發起「追劇搶先卡」活動，網友可憑此卡提前觀看超前集數。

楊紫。

(中時 )