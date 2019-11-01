國民黨總統參選人韓國瑜目前民調仍輸總統蔡英文。資深媒體人黃暐瀚卻分析說，韓國瑜再差，也有500萬基本盤，蔡總統再神，也就大約600萬上下，兩人差距100萬，來回5個百分點，就會死亡交叉，明年誰贏？都不意外。韓要逆轉，就得靠「聲勢質量」！

黃暐瀚在《品觀點》YouTube指出以過去20年的總統大選來看，投票率一路下滑。2008年馬英九拿765萬票，2012年馬英九變成689萬票。儘管2016年，朱立倫只剩381萬票，但加上宋楚瑜的156萬票，藍綠其實都有500萬票的「基礎」。也就是說，韓國瑜有500萬票基本盤，蔡總統大約有600萬票上下，兩人僅差距100萬票，只要來回5個百分點，韓國瑜就有可能逆轉。

黃暐瀚認為，韓國瑜下鄉聽民瘼、下鄉見選民、見年輕學生，這些過程正在醞釀化學變化，那就是：「原來韓國瑜不那麼討厭？」、「原來也不至於草包？」、「原來韓國瑜都把我們的心聲聽進去了」、「原來蔡總統只想著打壓韓國瑜」！

而民進黨上下，從蔡總統、蘇院長到黨中央跟各部會，太急著想要「打臉」韓國瑜。卻忘了，他每提的每一項「政見」，從陸配外配納健保、學生出國遊學補助經費，背後都有一定的群眾殷殷期盼。民進黨現在「逢韓必反」，卻意外把對這些政見有期待的人，趕回去韓國瑜那邊，再加上香港效益逐漸遞減，蔡已到天花板；韓早就是樓地板，韓的民調，自然會回升。

黃暐瀚甚至以「聲勢質量」分析未來的選情，「聲」方面：網路聲量與媒體曝光，韓的網路聲量已超過蔡總統3倍；「勢」方面：選情走勢。目前蔡是被追者，韓是落後者，可放膽去追，這狀況恰巧與去年高市長選舉相同；「質」方面：政見內容，是否擊中要害、震撼民心？從去年的「高雄又老又窮」，到這兩天的「白白胖胖愛貪腐、黑黑瘦瘦愛做事」。「量」方面：空軍轉陸軍，實際的支持者，能否團結。韓國瑜陸軍大隊蠢蠢欲動，準備再次「火力展示」，10萬以上的造勢大會。用聲勢質量看選情，永遠有效，誰說選舉已經結束了？

(中時電子報)