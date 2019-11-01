叮叮噹！新北歡樂耶誕城自2011年舉辦以來至，已成為國際旅人耶誕來台必訪聖地！2019年新北市歡樂耶誕城於11月15日展開為期45天精彩活動！今年亮點一籮筐！各式陽光映照出最自然的景色，緊接晚上拍攝出迷人又浪漫的網美照，超完美卡通商場的Miravivi耶誕禮物屋結眾多知名卡通品牌，童趣又浪漫！15日晚上開幕點燈外，這裡攝影大賽屆時同日開跑，歡迎大小朋友拍照打卡、神「攝」手拍每照。。

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今年新北歡樂耶誕不僅如往年一樣有巨型耶誕樹、浪漫點燈，更加上可愛卡通元素，耶誕禮物屋集結眾多知名卡通品牌，以「少女被追」、「大男孩狂粉」及「親子偶像」三大主題組成，打造出有超完美卡通商場的Miravivi耶誕禮物屋，並首次進駐在站前廣場為期45天快閃！要和所有民眾一同共度2019歲末最重要的耶誕盛典。

讓民眾除了拍照留念玩得開心，也讓粉絲的交換禮物零煩惱！活動從早玩到晚，於11月15日下午5點正式開幕點燈最期待的超人氣攝影大賽屆時同日開跑，選拔人氣前五名還能獲得特選好禮。

iravivi耶誕禮物屋一從知名插畫到經典卡通，商品應有盡有，有如超大百寶盒等你來挖寶！身為療癒系辦公室必放角落小夥伴、8年級少女經典結合愛與勇氣的美少女戰士和小資妹居家必備放鬆小玩物宇宙人，療欲又可愛。

男孩最愛系列更不能錯過日本經典漫畫角色蠟筆小新、小搗蛋又帶點可愛的迷樣生物史迪奇；Miravivi耶誕禮物屋亦是親子一級戰區主攻戰區，兒童界高人氣偶像救援小英雄波力，這次也來到新北耶誕成一同玩耍囉！還有超可愛迪士尼經典人物角色米奇米妮，以及圓嘟嘟最愛朋友的小熊維尼，。

主辦單位首次合作打造超夢幻Miravivi耶誕禮物屋即將於11月15日與新北市歡樂耶誕城典禮同步登場！全新巨大的禮物造型裝置藝術，充滿少女心噴發的網美聖地。凡於Miravivi耶誕禮物屋店內、外拍攝相關造型美照，並上傳至IG標記『#Miravivi攝影大賽選我當冠軍』。

活動時間開幕當日至108年12月25日，憑按讚人氣最高前五名即可獲得好禮。

Miravivi耶誕禮物屋

活動期間：2019/11/15~2020/1/1，(11/15下午5點起開放一般民眾入場)

活動時間：11:00 - 22:00 (最後排隊入場21:30)

活動地點：板橋車站站前廣場 (板橋捷運站三號出口)

(中時電子報)