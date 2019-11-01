PTT網友表示，每次看YouTube必出現的廣告就是UberEats，讓他印象很差 (圖／翻攝自PTT)

美食外送日漸壯大，外送員也成為時下最夯職業，不論是「熊貓」foodpanda或是「吳柏毅」UberEats都擁有龐大用戶，但近日卻有網友反彈，指出UberEats廣告多到離譜，讓他印象很差，不少網友紛紛附和：「超煩」、「我都故意用熊貓」。

一名網友在PTT女版(WomenTalk)PO文，表示YouTube廣告暴增後，每次看影片必定出現的就是UberEats的廣告，而且還兩三個輪流播放，只好下載廣告過濾程式，但從此對UberEats印象很差，完全不會想用，詢問網友「有人跟我一樣嗎？」，意外引起共鳴。

不少鄉民紛紛表示：「超火大」、「看到就生氣」、「所以我都故意用熊貓，就是不用UberEats」、「廣告真的太多了」、「『這是一款很實用的APP』聽到就懶趴火」，但也有人護航表示：「肚子餓的時候看到還滿不錯的啊，直接就點了」、「UberEats廣告都滿短的，覺得還好」、「SK2最討厭好嗎」、「SK2，聽到開頭就惱火」、「印象最差的絕對是SK2」、「一看到就想到SK2」、「SK2錢都砸在行銷了」；還有人表示：「我都用AdBlock，從來不知道什麼是廣告」。

(中時電子報)