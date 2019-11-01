孫尤安邀來嘻哈廠牌顏社的國蛋合唱〈Drink -Drink- Drink〉， 兩人首次合作，在過程中發現彼此許多相似的點，有趣的是，合唱這首酒意十足、聽起來帶點微醺迷離感的歌曲，他們無論外型、給人的感覺都感覺很會喝，但竟然都因為身體因素而滴酒不沾，也成為兩人最大的共通點。

兩人趁著錄音及拍MV空檔交換曾經喝酒的經驗，孫尤安透露自己喝酒就會馬上過敏，「我只要喝酒就會皮膚起紅疹過敏，嚴重時還會讓我氣管腫起來不能呼吸，像有一次在國外吃飯，想說出來玩小喝一點應該沒什麼關係，結果離開餐廳在坐電梯時，我竟然直接呼吸不到空氣然後暈倒！」對於酒精完全不敢抱持著僥倖心情，她苦笑說：「後來不信邪的我在一次朋友慶功宴上也是抱著喝一點點沒關係的心情，結果下場也是直接送醫院，從此之後就不敢有這種念頭了！」

國蛋則表示自己以前有喝、現在因為身體健康因素選擇不喝酒，他在錄音室中特別跟孫尤安分享如何詮釋這首酒意十足的歌曲，他表示：「因為我還記得以前喝酒的感覺和身體給我的反應，加上尤安的歌聲及唱的感覺其實蠻讓人感覺微醺的，所以找我來加點不一樣的氣氛，讓這首變成有調酒的FU！」

(中時 )