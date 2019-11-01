【氣象】東北風帶水氣

中央氣象局指出，東北風影響，今(1)日宜蘭縣有局部大豪雨或超大豪雨發生，花蓮縣有局部大雨或豪雨發生，臺東地區(含蘭嶼、綠島)及新北市山區有局部大雨發生的機率。今天各地清晨、深夜仍偏涼，低溫20至24度左右，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫25至27度間，新竹以南及臺東則可達28至31度，中南部日夜溫差可達10度。

氣象局指出，10月30、31日宜、花附近的大豪雨事件，屬於「東北季風異常降雨」，累計從30日0時起，至今天清晨5點為止，宜蘭縣南澳鄉累積雨量高達828毫米、大同鄉597毫米、冬山鄉462毫米、大同鄉437毫米。氣象局解釋，冬季季風通常大氣含水量少，也較穩定，不容易降大雨，但在某些條件下，大氣異常暖溼，受到東北季風及迎風面地形舉升，造成區域性、滯留性降雨，因此給這種特殊的降雨定義為「東北季風異常降雨」。氣象局預估這一波水氣上午開始逐漸減少，迎風面降雨逐漸緩和下來，東半部地區及北部山區仍有斷斷續續的降雨，其他地區多雲到晴的天氣。

氣象局預報指出，明(2日)東北風稍減弱，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區仍有零星雨，午後南部山區有零星短暫陣雨。3至7日（周日至下周四），連續五天東北風再增強，迎風面降雨範圍擴大，北部、東半部陰雨，尤其東北部降雨較明顯，中南部仍是多雲到晴，午後南部山區有零星短暫陣雨；另外，東北風增強影響，各地低溫略為下降1至2度。

根據行政院環保署空氣品質預報資訊，今天高屏空品區為「紅色警示」等級；中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級；北部、竹苗空品區及澎湖為「普通」等級；宜蘭、花東空品區為「良好」等級。

(中時電子報)