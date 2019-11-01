總統蔡英文。(中時資料照片)

綠粉專瘋傳一份大選試算表，若2020藍綠對決，民調支持率蔡英文52%、韓國瑜39%，支持者投票率韓為95%、蔡70%，結果得票率韓（50.44%）卻小贏蔡（49.56%）。草協聯盟發起人、名嘴李正皓直指，該試算表一箭雙鵰。除了凝聚綠營人的支持度，也是國民黨最後一根稻草。

李正皓在政論節目《辣新聞》指出，韓國瑜作的是仇恨動員，民進黨其實現在應該是恐懼動員，它去動員那些恐懼韓國瑜的力量。他認為，那份大選試算表其實就是民進黨丟出來的，該試算表太扯了，韓國瑜的支持者投票率怎會有95%，我們跑過那麼多選舉，哪有這種投票率。

李正皓點出，最熱的時候，1994年台北市長選舉，趙少康、陳水扁、黃大洲那一場選舉，該組織動員的全組織動員了，該情緒催出來的都情緒催出來。那一場是國民黨的組織，加上陳水扁的情緒，加上趙少康捍衛中華民國的情緒，78點多，因為15%到20%的人，是先天上沒有辦法去投票，他可能是警察，也可能要值大夜班，可能工作不在戶籍地，因此不可能會有這個東西。

李正皓直指，民進黨厲害就厲害在，他拋出這個試算表，連國民黨的人都必須吃下去。因為這是國民黨最後一根稻草，如果不用這樣的假設，就是95%的投票率，那一定輸，而沒辦法討論，所以是這個表格救了韓國瑜，一開始的邏輯是綠黨桃園市議員王浩宇提出來的，民進黨凝聚恐懼動員、危機牌、一箭雙鵰。

李正皓點出，王浩宇是第一個提出用投票率，來拉近韓國瑜跟蔡英文距離的概念，只是王浩宇那時講得比較保守，說可以拉近到5%。只是這個表格浮誇了，就是直接超過，一箭雙鵰。第一凝聚綠營人的支持度，讓他們不要散掉、讓他們不要鬆懈。第二是因為藍營現在輸太多了，所以藍營看到這個表格時，也得吃下去，也說有道理，韓粉確實比較凝聚，所以按照這個表格，不是沒得打，只要努力把韓粉催出來就可以了。

李正皓認為，韓國瑜塑造一種仇恨動員的狀況，確實正逐漸把原本不太想要投給他的知識藍、北部藍，開始慢慢鬆動，因為這個仇恨動員會思考到的是，我的軍公教荷包真的瘦了，這是最實際的，所以這也是韓國瑜民調有一點上升的原因。而這一段時間，民進黨反而有點操縱失誤，蔡英文也跟著變大媽，去跟韓國瑜吵來吵去。

名嘴邱明玉表示，關於試算表，她有問過民進黨的人，他們裡面的人講說，這個其實不是空穴來風，他們是根據好幾次的大選，包括九合一、總統大選，還有這幾次的一些補選，他們去換算出來的數據，所以這個是其來有自，不是自己去湊出來的數字。

(中時電子報)