國道3火燒車！轎車撞拖板車 駕駛命喪火球 08:042019/11/01 中時電子報 張國欽 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國道3北上188公里處今晨傳火燒車死亡事故。(示意圖/中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國道3北上188公里今天凌晨12時許發生死亡車禍！一輛轎車擦撞拖板車後，瞬間起火燃燒，駕駛當場被火燒死，警方還在調查事故原因。 拖板車司機表示，他的車遭擦撞就下車查看，發現轎車已經起火燃燒，駕駛人在車內，本來試圖把人救出來，但因火勢太大沒能救出，自己不知道為何被追撞，警方仍在調查肇事原因。 (中時電子報) #駕駛 #國道 也許您會感興趣 推薦閱讀 轎車開進士林夜市遊客看傻眼 網驚：導航壞了？ 07:002019/10/28 生活 淡水再傳外送員擦撞 四肢挫傷無大礙 11:172019/10/28 社會 轎車衝入河 7勇士泳救4人 04:102019/10/29 焦點新聞 賓士車高速撞死興大生 駕駛見屍拔腿逃逸 08:292019/10/29 社會 賓士車撞死興大生 駕駛棄車拔腿逃 08:342019/10/29 社會 馬路上的「無名英雄」！台中市府表揚優良計程車駕駛 14:492019/10/29 生活 新北40公車 設智慧輔助系統 04:102019/10/30 地方新聞 熊貓外送員竄出嚇到轎車 車主大喊：找死啊 15:082019/10/30 社會 關西服務區精彩雙主題 新東陽商場、齊柏林攝影展開幕同慶 16:222019/10/30 生活 高鐵駕駛模擬機 大秀MIT實力 04:102019/10/31 產業特刊 社會熱門新聞 短髮正妹逛超市彎腰 白衫遮不住雪乳 - 社會 曉明女中野炊多次演練 仍發生意外 - 社會 台灣惠普前董事長黃河明墜樓不治 - 社會 曉明女中學生台南野炊 11人不慎燒燙傷 - 社會 脫衣變脫褲！見妻「裸睡異常」 驚覺頭頂發綠光 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。