國道3北上188公里今天凌晨12時許發生死亡車禍！一輛轎車擦撞拖板車後，瞬間起火燃燒，駕駛當場被火燒死，警方還在調查事故原因。

拖板車司機表示，他的車遭擦撞就下車查看，發現轎車已經起火燃燒，駕駛人在車內，本來試圖把人救出來，但因火勢太大沒能救出，自己不知道為何被追撞，警方仍在調查肇事原因。

(中時電子報)