民進黨總統蔡英文和國民黨總統候選人韓國瑜近期民調有些微拉近，但不少韓國瑜支持者已表示不相信民調，只相信民心，綠營則有人憂心，韓國瑜可能正複製去年選高雄市長的戰鬥模式，有媒體認為，「韓流」可能再起，綠營該要焦慮了。

據悉，綠營粉專瘋傳一份大選試算表，若2020藍綠對決，民調支持率蔡英文52%、韓國瑜39%，支持者投票率韓為95%、蔡70%，結果得票率韓（50.44%）卻小贏蔡（49.56%）。另外，據《綠黨》在10月30日在臉書所公佈最新民調顯示，國民黨韓國瑜支持度32.8%，民進黨蔡英文支持度44.3%，蔡英文與韓國瑜的差距11.5個百分點，若與上周同為《綠黨》所做民調相較，雙方支持度從差距超過16個百分點急遽縮小到11.5個百分點，韓支持度升、蔡支持度下降。

港媒《中評社》今(1日)對韓蔡選情撰評論文認為，有人說現在的氛圍就像去年高雄市長選舉時韓國瑜對上陳其邁的情形，陳其邁以為高雄市是綠營老巢，因此心中勝券在握，但事實上卻並非如此。去年市長選舉，陳其邁就是掉以輕心，自以為是優勝者而冷處理，讓韓每天一碗滷肉飯一瓶礦泉水選，到最後真的選贏了。

民進黨主席卓榮泰近日也說，韓國瑜的優點，就是鼓動這些風潮、創造名詞、感染熱情，以現在政治人物來說不簡單。歷史也許會重演，若不要發生一樣的結果，「我們對此更不敢掉以輕心」。至於蔡英文總統，他說民調一直是穩定中，和外界做的民調差不多。

(中時電子報)