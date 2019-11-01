恐怖組織「伊斯蘭國」首腦巴格達迪日前在美軍獵殺下，被迫引爆炸彈身亡，而伊斯蘭國10月31日也證實巴格達迪的死訊，除了誓言對美國進行報復，也公布哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）為接班人。不過伊斯蘭國專家表示，並未聽過哈希米的名字，推測可能是化名。

美國總統川普10月27日宣布，巴格達迪在美軍特種部隊獵殺下走投無路，最終引爆炸彈身亡。據美國有線新聞網（CNN）與英國廣播公司（BBC）報導，伊斯蘭國以錄音形式在網路上公布巴格達迪的死訊，並宣布已指定哈希米（Abu Ibrahim al-Hashemi al-Quraishi）為繼任者。

伊斯蘭國新發言人夸辛（Abu Hamza al-Qarshi）在錄音中表示，「美國人別以為殺了巴格達迪就太得意，你們沒意識到伊斯蘭國正在歐洲大門前以及非洲的中心，它正持續從東向西擴張」。

英國斯旺西大學（Swansea University）伊斯蘭國專家塔米米（Aymenn al-Tamimi）表示，外界沒聽過這號人物，但他可能是名為阿布達拉（Hajj Abdullah）的伊斯蘭國要角。美國國務院曾點名哈希米是巴格達迪的接班人。

(中時電子報)