國民黨不分區名單引起黨內熱一，黨主席吳敦義遭批為了立法院長大位而「擁名單自重」；資深媒體人趙少康對此表示，國民黨不分區名單不應亂搞，更直接表示吳敦義若不「這樣排」，他肯定會罵吳罵到投票那天！

趙少康在政論節目上表示，國民黨在2020大選中應該以國會過半為目標，既然要過半，34席就得要拿17席！但現在外傳的「六人名單」立面有誰？吳敦義、曾銘宗、姚江臨、林文瑞、曾永權、謝龍介，這份名單被稱為老人名單，更被連勝文批是「以私害公」；而趙少康直言，吳敦義絕不可以把自己放在第一，不然就完了！

趙少康表示，國民黨應該要把「吳敦義」、「馬英九」、「朱立倫」三位前後任黨主席都列入名單，並且放在壓後的位置！吳敦義第15、馬英九第17，在「理想的安全名單」的最後，而朱立倫放在第19，為國民黨席次更進一步做催票；趙少康直接喊話吳敦義，不敢這樣領兵作戰、壓陣，「就是膽小鬼！」完全沒有那種積極競選的精神，「不這樣做我天天罵你到選舉！」

(中時電子報)