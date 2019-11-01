總統蔡英文各家民調蟬聯冠軍，甚至支持度多次超過50%；反觀國民黨總統參選人韓國瑜，民調不斷落後，卻在地方造勢與街頭民調一支獨秀。立委柯志恩指出，蔡乘著香港「反送中事件」民調達高峰，但很快會因為「陳同佳事件」而下墜。

柯志恩在政論節目《新聞深喉嚨》表示，韓國瑜最近掌握議題主導權，蔡英文則相形弱勢，在媒體逐漸邊緣化。民進黨若想改變作法，必須審慎考慮，因為就像韓去年檢視前高雄市長陳其邁的政績一樣，蔡當總統這3年多來，有什麼值得大書特書的嗎？

柯志恩指出，民進黨至今所有造勢場合，主打的標語都是「2020台灣要贏」、「護主權顧台灣」，甚至連蔡英文每次發表談話，講到最後也不脫這主題。讓人不禁疑惑，難道台灣最近有什麼主權上的危機嗎？難道國民黨當選，台灣就真的會被賣給對岸嗎？可見民進黨至今，仍在玩2016年服貿的太陽花事件那套。

不僅如此，柯志恩更預言，蔡英文民調乘香港「反送中事件」達最高點，但很快就會下墜了，而「陳同佳事件」就是轉捩點。因為陳同佳暴露出民進黨的種種政治操作，包括內政部長徐國勇、陸委會的談話，讓人疑竇究竟民進黨的「顧主權」，是否說一套做一套？

(中時電子報)