吃蔬果抗癌已是周知事實，但哪些東西該吃，且對應哪些癌症，可能許多人不那麼明瞭，現在美國權威機構給出建議，他們推薦蔬菜、水果、全穀物、豆類等19種食物，富含可降低癌症風險的成份，如果有可能，建議列為日常上餐桌的清單。

《Heho》健康資訊網站報導，現代人聞癌色變，美國癌症中心專家指出，經過相關研究證實，包括膳食纖維、抗氧化物質等、可有效降低多種癌症風險，以下來看看這19種天然食材，為何能成為癌症專家愛推的健康食材。

1.蘋果

「一天一蘋果，醫生你遠離」這句話，不是說說而已。蘋果富含膳食纖維和維生素C，膳食纖維可透過多種方式降低腫瘤風險，包括控制體重、腸道細菌能使用蘋果膳食纖維來產生保護結腸細胞的化合物。

蘋果抗癌力：有助預防結直腸癌、口腔癌、喉癌、肺癌。

藍莓富含花青素。(達志影像/shutterstock)

2.藍莓

研究已證實藍莓有抗癌的效果，它含有膳食纖維可以降低腫瘤風險。

藍莓抗癌力：有助預防結直腸癌、腔癌、喉癌、肺癌。

3.綠色花椰菜等十字花科蔬菜

除了綠色花椰菜，抱子甘藍、油菜花、白蘿蔔等都屬於十字花科 。十字花科蔬菜完全不含澱粉，且幾乎都含豐富維生素C、錳，一些深綠色的蔬菜還含有維生素K。

十字花科蔬菜抗癌力：有助預防結直腸癌、口咽癌、喉癌、肺癌。

4.紅蘿蔔

飯桌上常見的紅蘿蔔是能抗癌，闗鍵在於類胡蘿蔔素（如β-胡蘿蔔素）和其他植物化學物質。

紅蘿蔔抗癌力：有助降低結患直腸癌風險，對預防口腔癌、喉癌、肺癌、乳腺癌症。

5.櫻桃

富含維生素C和膳食纖維、礦物質鉀、維生素A，鮮豔的顏色則代表它擁有抗氧化力極佳的花青素。

櫻桃抗癌力：有助預防結直腸癌、口腔癌、喉癌、肺癌。

6.咖啡

咖啡的抗癌機制目前並不特別清楚，但它含有維生素B和植物素，具有抗氧化作用。

咖啡抗癌力：有助預防子宮內膜癌、肝癌。

7.蔓越莓

蔓越莓富含維生素C和膳食纖維，可以預防尿路感染。花青素、熊果酸、苯甲酸等，都擁有極強的抗氧化能力。

蔓越莓抗癌力：有助預防結直腸癌、口咽癌、喉癌、肺癌。

深色蔬菜可降低罹癌風險。(達志影像/shutterstock)

8.深綠色蔬菜

菠菜、羽衣甘藍、生菜、芥菜，都含有纖維素、葉酸和各種類胡蘿蔔素。

深綠色蔬菜抗癌力：有助預防結直腸癌、口咽癌、喉癌、肺癌。

9.豌豆、扁豆

豆類富含纖維素、植物素、蛋白質，還能提供優質葉酸和維生素B。

豆類抗癌力：有助預防結直腸癌。

10.亞麻籽

亞麻籽是近來很紅的健康食材，它含有優質鎂、錳、維生素B1、膳食纖維，富含礦物質硒，還能提供蛋白質和微量元素銅。亞麻籽富含植物類雌激素如木脂素，有助預防乳癌上，近年來還有研究發現， 亞麻籽在攝護腺癌和結腸癌中的作用。

亞麻籽抗癌力：有助預防乳癌、攝護腺癌、結直腸癌。

專家指出，成熟的番茄鞣酸含量並不高，也不會和高蛋白食物產生副作用。(達志影像/shutterstock)

11.番茄

茄紅素是功效強大的抗氧化劑，番茄對腫瘤的預防作用，來自它是非澱粉類蔬菜以及富含維生素C和類胡蘿蔔素。

番茄抗癌力：研究發現可阻止幾種癌細胞的增殖，包括攝護腺癌、乳癌、肺癌和子宮內膜癌。

12.大蒜

根據AICR的第二版專家報告，大蒜能預防結腸直腸癌。

大蒜抗癌力：有助預防結直腸癌。

13.葡萄柚

葡萄柚富含維生素和植物素，一個葡萄柚就能提供成年人一天所需的維生素C。

葡萄柚抗癌力：有助預防結直腸癌、口咽癌、喉癌、肺癌。

14.葡萄

葡萄是白藜蘆醇的豐富來源，這是一種具有抗癌作用的植物化學物質，葡萄的表皮含有最多的白藜蘆醇。

白藜蘆醇抗癌力：實驗室研究指出，白藜蘆醇能夠減緩癌細胞的生長並抑制淋巴、肝臟、胃和乳房細胞中腫瘤的形成。

15.黃豆

黃豆含有豐富的植物性雌激素，膳食纖維、鉀、鎂、銅、錳、鐵等。另外，黃豆是多不飽和脂肪酸ω-6和ω-3的優質來源。

黃豆抗癌力：有助預防結直腸癌。

16.櫛瓜

台灣民眾較陌生的櫛瓜含有優質維生素A，豐富的維生素C、類胡蘿蔔素、鉀和膳食纖維。

櫛瓜抗力：有助預防結直腸癌、口咽癌、喉癌、肺癌。

17.茶

茶中含有咖啡因、兒茶酚、茶紅素和茶黃素等，為眾人所知悉，尤其綠茶更是常被列入抗癌食物清單。

茶抗癌力：有助預防攝護腺癌和結腸直腸癌。

18.核桃

所有堅果類食物中，最多研究顯示核桃富含ω-3的核桃抗癌作用，它的亞麻酸、鞣花酸、類黃酮都是常見抗癌成分。

核桃抗癌力：動物實驗顯示能減慢乳癌和攝護腺癌的進展速度。

19.全穀物

包括糙米、燕麥片、玉米、全麥麵包、大麥、蕎麥、幹小麥、小米、高粱等。全麥食物含完整營養素，包括膳食纖維的麩類、澱粉胚乳等。

全穀物抗癌力：有助預防結直腸癌。

(中時電子報)