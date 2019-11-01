Did Ben Simmons really put KAT in a chokehold? pic.twitter.com/kS5JvT63CY — Bleacher Report (@BleacherReport) October 31, 2019

七六人中鋒恩比德跟灰狼中鋒唐斯31日在場上爆發嚴重肢體衝突，雖然當場就被驅逐出場，聯盟1日仍然祭出重罰，根據《The Athletic》權威記者查拉尼亞爆料，聯盟處罰兩人各禁賽2場，讓人質疑的是，七六人後衛班西蒙斯並未被罰。

根據《ESPN》薪資專家馬克斯計算，恩比德將會因為禁賽，大約損失379374美元，唐斯則是丟掉376345美元，雖然這對兩名年薪破千萬美元的明星中鋒來說，根本是不痛不癢，卻是聯盟懲罰兩人在場上激烈鬥毆行為的唯一方式。

不過比較讓外界質疑的是，聯盟認定班西蒙斯在這次衝突當中，扮演的是「調解者」的角色，所以不給予任何處罰，但從衝突畫面可以看出，班西蒙斯衝上前倒在地上，用手掐住唐斯的脖子不讓他起身，有人勸架是用這種動作的嗎？

只能說聯盟當局希望趕緊息事寧人，把恩比德、唐斯兩人趕緊禁賽就好，完全就把班西蒙斯這種超過「調解者」的掐脖動作當作空氣，假如這種動作發生在其他球員身上，聯盟是否還會如此寬容嗎？答案恐怕就見仁見智了。

(中時電子報)