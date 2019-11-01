東北風影響，中央氣象局今（1）日表示，水氣比預期多，東部持續降雨，高溫約在25至26度，已對宜蘭發布超大豪雨特報、花蓮豪雨特報，台東跟北部山區發布大雨特報，提醒民眾注意大雨，至於中南部不受影響，高溫上看30度，但要注意日夜溫差，建議早出晚歸的民眾帶外套保暖。

氣象達人彭啟明在臉書分析，昨天台灣的風向由東北風略轉為偏東風至東北東風，幾乎整個東半部都是迎風面，其中以宜蘭和花蓮北部為主要受影響的地區。高層大氣則有低氣壓由西往東經過台灣附近，助長對流發展。另一方面，南方洋面則有暖濕空氣隨氣流北上，使雲系可以大幅度的發展，也造成這次降雨較明顯。

彭啟明表示，預計今天中高層的低氣壓就會逐漸通過台灣，暖濕空氣也會逐漸減少，強降雨發生的條件逐漸消失後，雨勢就會逐漸緩和，不過明顯的降雨緩和可能要等到晚上了，今天白天還是要留意不穩定的天氣。

彭啟明表示，西半部則相對比較穩定，幾乎都可以見到陽光，也同樣要留意日夜溫差明顯，北部仍然偏涼，中南部則是中午仍然有點熱，夜晚到清晨則是舒適到偏涼。

氣象預報員王品翔預測，明天有一個空檔，水氣較少，東半部降雨會緩和下來，但雲量仍較多，爾偶會從縫裡見到些許陽光，但週日起又有一波東北風下來，預計下週三、週四會被影響，水氣則從週日開始慢慢多起來，在迎風面的宜花、基隆北海岸又會轉為雲量偏多、有短暫雨的天氣型態，不過依據目前資料，不會像昨天到今天這麼明顯的降雨，天氣都陰陰的，降雨斷斷續續。

(中時 )