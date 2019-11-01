一名楊姓男子在民國93年間，半年內連續犯下3起性侵案，離譜的是，他犯下第1起案件後立刻遭逮，移送法院獲得法官交保，事後仍卻仍不改狼性，化身為一名喇嘛，以宣揚佛法名義強行性侵2名女子後逃往大陸，去年才因違法滯留被大陸公安遣返，當初逮捕他的員警感嘆，若楊嫌第一時間就羈押，事後就不會有人繼續受害，更不會讓他逍遙法外多年。

據了解，楊男在93年間，邀請一名女性友人到夜店喝酒，兩人喝到凌晨，楊男趁開車送她回家時，竟然一上車就將中控鎖鎖上，露出獸性而在車上意圖性侵該名女性友人。該名女子不斷在車上反抗，卻遭到楊男拳腳相向，最後被強行侵害得逞。

受害女子事後立刻搭車前往警局報案，同時與員警一同前往醫院驗傷，並在員警指導下，與楊男相約出來談，楊男不疑有他赴約，立刻被員警當場制伏逮捕。但隔日移送法院後，楊男立刻遭到交保。

隔沒幾個月，楊男竟化身為一名喇嘛，以弘法的名義，連續邀約2名女子，前往飯店內討論宗教，同時要替她們「調氣」。結果下場和第1位受害女子相同，都遭到暴力毆打後，遭到性侵。

犯下3起性侵案後，楊就逃往大陸躲藏，北院也發布通緝，直到去年楊男因為違法滯留遭到公安查獲被遣返，法院才得以繼續再審。目前楊男一審遭判5年，目前上訴高院中。

(中時電子報)