網友神出越南配偶的Instagram，是典型正妹。（圖／翻攝自ttting1314 Instagram）

據調查，台男最想娶的外籍配偶排名第1是長的正、又單純的烏克蘭，至於越南外配除了個性溫和、會持家，有沒有漂亮到想讓人多看幾眼？就有一名男子在臉書社團「越南妹台灣仔」曬出自己與越南籍老婆的合照，網友看到「明星臉」越南女子照片瘋喊：「可以+1嗎？」，「要開始存錢了」。

台男娶明星臉越南配偶，網友看到照片超羨慕。（圖／翻攝臉書社團「越南妹臺灣仔」、當事人臉書）

照片中可見，這名越南外配不僅看來只有20多歲，又有白皙皮膚與精緻五官，長的一點也不輸給正妹網紅，更具有明星臉，與台男老公的合照相當甜密，幸福美滿，難怪原PO同時曬出照片同時寫上：「剛好遇見妳，餘生都是妳」的甜蜜誓言。這張照片PO網不久就被轉傳到粉專「加藤軍台灣粉絲團 2.0」，不到一天就有數千個讚與上百則留言。

網友看後紛紛回應「仔細想想，混血兒好像也不錯」、「我覺得應該去越南逛一逛」、「幸福美滿的感覺」、「告訴我們，存錢囉」、「我恨為何老爸不是李嘉誠」。

(中時電子報)