上田阿桃新書〈和我做朋友好嗎？〉，是為「上田太太」肚子裏的寶寶所繪製的。（陳淑娥攝）

網紅「上田太太」是北台中家扶中心的自立青年，大腹便便的她昨日與先生上田阿桃「回娘家」，捐贈阿桃為肚子裡寶寶親手畫的繪本《和我做朋友好嗎？》，希望跟家扶孩子們一起分享故事。

「上田太太」是台中在地孩子，也是北台中家扶中心自立青年，7歲時父親意外死亡後，她過著貧困孤苦生活，從叛逆台妹，直到某個颱風天，看見媽媽辛苦工作背影後改過向上，每每提到過去不堪回首往事，更激勵她努力不懈的動力。

「上田太太」大學時到日本做交換生，認識現在的先生上田阿桃，在愛情長跑多年後在日結婚，後來歷經許多事情，阿桃了解到台灣的人情味，毅然決然在上個月與「上田太太」回台定居，也展開新生活。

「活了30年，這是第一次為自己做最大決定，終於不再為別人，而是自己，因為寶寶給我巨大無比勇氣！」阿桃說，《和我做朋友好嗎？》是為肚子裡寶寶（甜甜圈） 親手繪製，等待她出生的第一份禮物，也希望跟家扶孩子們一起分享。

《和我做朋友好嗎？》以繽紛逗趣手法，帶給讀者多角度的玩味及傳達背後訊息，以不同腳印（足跡）一起探索不同朋友（動物），進而發現世界上大家都是最獨一無二的，回歸大家最原本赤子之心。

(中時 )