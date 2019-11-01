就在勇士球星柯瑞左手骨折的尷尬時刻，杜蘭特趁機還來補上一刀嗎？今夏選擇離開勇士跳槽籃網的杜蘭特，1日上到《ESPN》節目暢談自己離開原因，「我只是感覺我需要一個轉變，也感覺勇士已經走到盡頭，無論如何這將會是終點了。」

「特別是今年夏天那支勇士隊來說，李文斯頓要退休了，伊戈達拉的年紀已大，」杜蘭特分析當時勇士面臨窘境表示，「我們合約的操作空間，將會受到很大限制，讓我們沒法補強其他球星，已經到了我們所有人必須要分別的時候了。」

杜蘭特甚至首次公開坦承，去年11月跟卓雷蒙格林爆發爭吵，是他選擇離開主因之一，「當然有一點，你的隊友用那種方式跟你講話，你會出現一點想法，這次風波當然會起到一定作用，這點毫無疑問，對此我無需跟大家說謊。」

不過杜蘭特仍對自己前東家留下情面，再次重申勇士今年總冠軍賽沒有逼他趕緊傷癒復出，「完全沒有！我每天都跟勇士運動醫療總監瑞克一起訓練與復健，我相信當總冠軍賽即將淘汰之際，大家都想知道我何時回來，但沒人逼過我。」

杜蘭特最後談到柯瑞的傷勢，「幸運的是，柯瑞並未遭遇嚴重傷痛，特別是在我和克雷湯普生都要缺席整季之後，我肯定他會想回球場的，但看到他骨折是很痛苦的事，他總會努力做到很多事情，所以希望他趕緊回歸，且恢復健康。」

(中時電子報)