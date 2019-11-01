網友在PTT討論韓國瑜。

網友在PTT討論韓國瑜。

國民黨總統參選人韓國瑜近來勤跑基層，由南往北開始了他的「土地傾聽之旅」，到處傾聽民意、拋出政策，在全台引起討論；PTT上就有網友表示，韓國瑜現在已經「金身2.0」了，百毒不侵，不管民進黨在怎麼攻擊都不會影響，直說「明年準備迎接韓總統吧！」

網友發文表示，韓國瑜在這兩週民調上升了3到5個百分點，有的民調甚至顯示他與總統蔡英文的差距縮小至個位數，而回頭看看韓近來做了些甚麼？每天平均3.5個行程，輕鬆寫意，看海龜、看豆皮，與民眾交流又培養體力，更低預算的舉辦青年論壇，與年輕票互動，大遊學、大升旗、大展覽，「韓式政見」連發，看起來很「荒唐」，但是民調卻上升。

這位網友表示，這一切都顯示韓國瑜的「金身2.0」已經形成，大家已經了解了韓國瑜的調理，韓的民調未來只會升、不會降！相對蔡英文，只要有任何小失小誤，民調馬上大幅下滑，到了選舉最後藍綠對決，韓國瑜只要再下一個猛藥，就贏了！明年準備迎接韓總統吧！

這篇文章讓韓黑聚集的PTT大為傻眼，直說「做夢比較快」、「早點洗洗睡吧」、「草包粉就是魯蛇」、「有種就賭剁老二，不要鬼扯蛋」、「好喔，那先規劃郊遊吧」、「如果真的跟草包當台灣總統！我只能說這真的是台灣人的命！也許不甘心…這是台灣大多數人的選擇不是嗎？唉唉唉」

(中時電子報)