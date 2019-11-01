資深藝人李興文25歲兒子李堉睿（Max）去年因秀出整瓶大麻，引起軒然大波，讓李興文氣到抓狂，而李堉睿在他經營的YouTube頻道上，更挑戰在IKEA睡一晚，李堉睿先躲在倉庫區，之後遊走家具展示區，甚至全裸坐馬桶、作勢沖澡，影片曝光後立刻引發熱議。

李堉睿在賣場玩開，整個人踩在桌子上。（圖／取材自馬克斯WillDoItYoutube）

李堉睿化身網紅「馬克斯」，他昨上傳一隻「我在IKEA睡了一晚！警鈴大作！」影片，李堉睿在片中表示，他要挑戰在IKEA睡一晚，他在賣場打烊前先是躲在倉庫區，確認沒人後闖進家具區，其間遇到警鈴響，他還跟保全玩捉迷藏，最後李堉睿躺了每張床、踩上桌子，甚至全裸坐馬桶、作勢沖澡。

為證明自己沒做假，李堉睿還在臉書直播，並強調：「我跟你講我們玩真的」，最後他待到隔天店家準備營業，李堉睿假裝是第一個客人，在店員誤以為他走錯路的情況下，還熱心為李堉睿指路，他開心說：「我們任務達成了，挑戰成功，我在IKEA睡了一個晚上」。

有網友認為李堉睿的夜宿賣場影片很酷，但多數人則認為他太誇張，留言嘆「遲早會出事」、「無聊當有趣？不要降低台灣人的水準好嗎 你的行為會影響多少人的工作」，不過有人留言問「躲那麼久，中間都不用上廁所嗎」，李堉睿則回應：「馬克斯是有練過的」。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

【24Hour Challenge】Overnight inside IKEA! Alarm goes off!｜我在IKEA睡了一晚！警鈴大作！｜馬克斯willdoit

(中時電子報)