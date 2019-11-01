浩角翔起近日主持《綜藝新時代》，該集來到雲林虎尾，第一關「討厭啦！冰斗」又來到藝人真心話大冒險的時間，趙孟姿一開始就直接大喊：「演藝圈裡面最討厭的人就是浩子。」浩子聞言不可置信，趙孟姿這才解釋，「入行前把浩子視為心目中的偶像，認為他應該是個紳士，又有內涵，沒想到兩人第一次合作空檔進休息室時，對方不修邊幅的形象讓我心中劇場整個崩壞。」

趙孟姿還笑批，「露上半身就算了，重點是身材還不好看。」浩子聽完大叫，「最不能接受有人批評我身材不好。」他開玩笑要製作單位封殺趙孟姿，下次不要發她通告了。一行人接著來到雲林布袋戲館進行遊戲「好想聽見你」，浩子一出場就扮成布袋戲經典人物「黑白郎君」，眾人直呼沒看過浩子那麼帥過，正當眾人開始期待阿翔的裝扮時，沒想到現身的卻是布袋戲經典人物「非常女」，阿翔一出場就讓眾人笑翻，他忍不住大喊，「製作單位實在太不公平。」

阿翔（右）扮非常女。（民視提供）

進行到「大口吃雲林」的關卡時，兩隊需用吹笛紙卷打掉臉上印有雲林名產的貼紙，遊戲中，張立東猛往徐凱希臉上吹氣、還往她的鼻孔猛噴口水，對方眉頭緊皺、表情掙扎，頻頻大喊好噁心。

(中時 )