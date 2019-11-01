陸媒《人民日報》國際評論欄目「鐘聲」今天發表評論文章，痛斥美國國務卿蓬佩奧10月30日在哈德遜研究所演講，「以其慣用的欺騙、潑髒水伎倆，攻擊中國共產黨和中國政府，妄稱中國挑戰美國乃至全世界。」文章強調，蓬佩奧徹頭徹尾的造謠、汙蔑和抹黑，充分暴露其根深蒂固的政治偏見和陰暗心理。

文章指出，美方一些人最近時不時拋出奇談怪論，企圖妖魔化大陸，其冷戰思維著實令人驚詫。蓬佩奧的頭腦中好像裝置了一個模型，只要輸入「中國」一詞，就只能輸出預設的負面結論，跟現實、真相完全不符。他偏執地大搞意識形態對立，不能容忍大陸選擇符合國情的發展道路。他口口聲聲表示希望大陸繁榮進步，表示美國不尋求與大陸對抗，但總是對大陸內政進行無端指責，完全沒有對他國的尊重，顯示出遠離文明的虛偽本性。

文章稱，蓬佩奧抹黑大陸內政，既是荒謬無理，又是不自量力。中共在近百年的奮鬥中始終代表和堅定維護大陸人民的根本利益，為中華民族的獨立解放、富強復興而不懈奮鬥。大陸發展得好不好，大陸治理得怎麼樣，近14億大陸人民最有發言權，世界上的正義之士自有公論。

文章批評，蓬佩奧置國際公義於不顧，不時上演挑撥大陸與他國關係的把戲，居心之險惡為世人所不齒。大陸一直奉行獨立自主的和平外交政策，新時代的大陸致力於同各國一起構建新型國際關係、構建人類命運共同體，始終站在正義一邊。大陸已與180個國家建立外交關係，朋友圈越來越大。共建「一帶一路」成就斐然、造福人民，國際社會成員廣泛積極參與。大陸繼續擴大開放，繼續推進與世界各國的合作共贏，這種友好互利的強大根基，是任何人靠任何手段都無法破壞的。

文章強調，陸美關係是世界上最重要的雙邊關係之一。歷史和現實充分證明，陸美合則兩利、鬥則俱傷。世人普遍期待美國對陸政策能夠基於現實、保持理性，不要被政治偏執和戰略誤判引入歧途。應該看到，在陸美關係的關鍵階段，任何挑釁言行都是錯誤的甚至危險的。相互尊重、求同存異才是中美兩國應有的相處之道。

文章奉勸美方一些人拋卻傲慢與偏見，停止不合時宜的妄動，按照陸美兩國元首確定的原則和方向，在相互尊重的基礎上管控分歧，在互利互惠的基礎上拓展合作，共同推進以協調、合作、穩定為基調的陸美關係。

(中時 )