送至麻豆新樓醫院醫治的學生都是手部受燒燙傷。（劉秀芬攝）

台南市曾文青年活動中心31日晚間驚傳台中曉明女中學生野炊不慎燒燙傷。（翻攝相片／劉秀芬台南傳真）

台中曉明女中學生400多名學生10月31日晚上在台南露營野炊，驚傳卡式爐爆炸造成11名學生受到灼傷，其中兩人傷勢嚴重，手部與臉部燒燙傷面積達10％，11人中有三名學生深夜轉到台中榮總救治，正是受傷嚴重的兩名學生以及另名傷勢較輕的同學；台中市副市長楊瓊櫻也上午九點特別到院探視，了解病況及家長需求，院方也將在稍後做出說明。

曉明女中國中部二年級480名學生10月31日到曾文溪活動中心進行三天兩夜的露營活動，晚間九點多，在野炊時疑似發生卡式爐瓦斯罐氣爆，造成11名學生受到燒燙傷，經送當地醫院，有三名學生深夜轉到台中榮總救治。

其中兩名學生臉部、手部有面積達10％二度燒燙傷，轉至傷燙傷中心隔離治療，另名學生則在急診觀察，台中榮總院方強調會全力救治，台中市副市長楊瓊櫻更是一早就到醫院視，唯家屬情緒激動，希望勿驚擾學生。

(中時 )