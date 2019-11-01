美國空軍表示，一架F-16戰機在新墨西哥州（New Mexico）南部飛行訓練時墜毀，一名飛官成功彈射脫困。

美聯社報導，新墨西哥州霍羅曼空軍基地（Holloman Air Force Base）官方表示，這架派駐基地第49聯隊（49th Wing）的F-16戰機，10月29日晚間在基地東南方約129公里處墜毀。

官方在聲明中表示，這名飛官已送醫治療，但未提供任何傷勢相關資訊，也未公布飛官身分。

聲明說，軍方將派人調查這起事故，墜機原因尚無法立即確認。

(中央社)