美F-16墜毀新墨西哥州 飛官彈射逃出 09:542019/11/01 中央社 中央社 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國空軍表示，一架F-16戰機在新墨西哥州（New Mexico）南部飛行訓練時墜毀，一名飛官成功彈射脫困。 美聯社報導，新墨西哥州霍羅曼空軍基地（Holloman Air Force Base）官方表示，這架派駐基地第49聯隊（49th Wing）的F-16戰機，10月29日晚間在基地東南方約129公里處墜毀。 官方在聲明中表示，這名飛官已送醫治療，但未提供任何傷勢相關資訊，也未公布飛官身分。 聲明說，軍方將派人調查這起事故，墜機原因尚無法立即確認。 (中央社) #飛官 #基地 #F-16 #墜機 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際熱門新聞 參院軍委主席提簡版國防授權法 涉台部分全刪了 - 國際 神秘！首腦慘遭獵殺IS認了 新接班人有玄機 - 國際 美陸今續貿易磋商 陸《陶然筆記》透露一關鍵 - 國際 談美挺台外交法案 馬英九：友好但缺實效 - 時事 太扯了！首里城竟沒有裝自動灑水系統 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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