2020大選投票日越來越近，讓藍綠兩黨都開始進入中期衝刺階段，而綠營鐵票倉的台南市，卻有基層里長突襲式退出民進黨，退黨的南興里里長施柏男發出退黨聲明，提到現在的民進黨雖已全面執政，但是卻看不到民進黨過往堅持的價值與理念。黨內派系卻仍然為了政治利益互相攻訐，擴大裂痕。已找不到當初和民進黨同舟並戰的理由。

施柏男昨天(10月31日)在臉書發出「退出民進黨聲明」，全文節錄如下：

過往柏男所認識的民進黨是個重視弱勢族群、擁有民主價值的政黨。柏男在選上里長後，因本身沒有黨派，加上對民主的堅持與民進黨有共同理念，因此認為我與民進黨有合作空間，於104年民進黨尚在野的時候，加入民進黨。

目的是為黨輪替執政，現在初衷已實現，自問已盡身為黨員之本責，全力支持並認真執行黨所交付的任務。然而令人遺憾的是，現在的民進黨雖已全面執政，但是卻看不到民進黨過往堅持的價值與理念。當前政黨不理性對立的狀況,臺灣持續陷入族群撕裂，社會前進迫切需要修復之時，黨內派系卻仍然為了政治利益互相攻訐，擴大裂痕。

此時，柏男已找不到當初和民進黨同舟並戰的理由，更不知為何而戰？

我無法預測未來，只能做對的事，民進黨執政近4年來所推動包括公投綁大選、同婚立法、一例一休、年金改革等政策，都忽略基層人民真實感受，亦和柏男的理念與信仰差異甚大，因此我今日正式向民進黨台南市黨部提出退黨申請，未來退黨後我將以「無黨籍」身份為民服務，繼續與民眾站在一起。期待明天，會更好！

(中時電子報)