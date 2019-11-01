幼兒園致贈感謝狀給大甲派出所（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

學童畫感恩卡片給辛苦的警察。（大甲警分局提供／陳淑娥台中傳真）

警所給人的印象顯得嚴肅，不過台中市大甲派出所日前卻傳來陣陣歡笑聲，原來是一群幼兒園學童來參訪，小朋友看到應勤裝備難掩興奮，開心穿上防彈衣、手持警棍，忍不住直呼「好重喔！」並且感受到警察工作的辛苦。

「哇！警察叔叔、阿姨好帥喔」、「我以後也要當警察抓壞人！」人德幼兒園學童們日前參訪大甲派出所，一走進看到警察叔叔、阿姨們，瞬間變得安靜起來，認真聽警察介紹派出所應勤裝備，個個難掩興奮之情，學童開心試穿防彈衣、手持警棍，忍不住直呼「好重喔！」也感受到警察工作的辛苦。

所長謝慶家向小朋友介紹警察工作項目，如何維護社會治安及交通安全，使孩童們更加深對警察職業憧憬，並宣導治安的維護不光靠警察的力量，也必須靠民眾支持才能使警察工作更順利；此外，謝慶家也對學童宣導婦幼安全，教導他們遇到危險如何保護自己。

大甲警分局長許明耀表示，每位孩童都是國家未來棟樑，此次參訪活動以寓教於樂方式，從小教導正確反毒知識、交通安全觀念，尤其有關反毒宣導及防制酒駕，更是警方重要課題，期望小朋友都能成為交通及反毒宣導小尖兵，讓反毒及遵守交通規則從小扎根，成為生活一部分。

(中時 )