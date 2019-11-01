新襪子上總是有個小小的銀色夾子。近日，有位網友就在PTT上PO文詢問，這個銀夾的作用到底是什麼？明明都已經用線將襪子串起來了，何必再用夾子夾呢？貼文曝光後，火速引來襪襪達人解釋，那是給你剪線用的！

在PTT上有網友貼文提問，每次買新襪子以後，都會發現襪子上有小銀夾的蹤影，讓原PO很納悶，到底這個銀夾的功能何在？明明都用線把襪子串在一塊了，幹嘛還多此一舉用夾子固定？有襪襪達人可以解釋一下嗎？

貼文一出，立刻引出襪襪達人回覆，「認真回，這是讓你剪線頭用的」、「剪線頭......大家都不知道嗎？」。不少網友看了之後驚呼，「長知識了」、「原來如此，都沒注意到」、「「原來銀夾有用途喔！長知識了」、「靠北啊！我每次拆襪子還在那裡找剪刀」、「恍然大悟了」、「一直以為是為了固定襪子用的」、「原來如此！」。

後來有網友又問，那襪子上的塑膠吊牌針呢？要怎麼剪？專業網友秒回覆，剛剛去餵狗的時候得知，用轉的就會掉囉！讓一票網友驚訝的說，「看八卦長知識」、「天阿！！！！」。

(中時電子報)