中天節目《小明星大跟班》1日晚間播出主題「女明星素顏調查局」，邀請女藝人蕭淑慎、薔薔、元元、林采緹、安苡愛、何嘉文一同「素顏」上節目，並請來小鐘、余祥銓代表男藝人的眼光排行，小鐘透露，「曾搭檔主持的女藝人素顏比路人還不起眼，在人群中根本找不到她。」認為女藝人有無化妝差很大。其中，曾是性感女神的蕭淑慎自稱鼻頭無粉刺、臉部肌膚零毛孔，曾為黑澀會妹妹，說話風格直率的薔薔則認為自己五官完美，素顏前後差異不大。

今年43歲的蕭淑慎拿下面具公開素顏後，令現場驚呼：「不可能！看起來只有20幾歲，超逆齡！」余祥銓更是看傻眼結巴說：「看起來只有20幾歲，以前只注意到蕭淑慎的胸型與身材最漂亮，沒想到素顏的五官和臉型竟也完美，超逆齡。」蕭淑慎笑說：「我素顏不會到醜，但目前在螢光幕前曝光度較低，跟以前相比，走在路上較少人認出我。」

蕭淑慎拿下面具公開素顏後，令現場驚呼。（中天提供）

被預測素顏落差最大的女藝人薔薔，則認為自己的鼻子最美，「很多人都以為我鼻子是假的，還問我去哪做，但老娘的鼻子百分之百是真的。」她揭曉素顏後竟被小鐘調侃，「妳很適合去拿大字報。」薔薔自信回應：「我沒有包袱，就算沒洗頭沒洗澡仍可以出門逛大街。」吳宗憲開玩笑道：「妳是因為有『知名度不高』的優勢，沒人知道妳才敢這樣出門亂晃。」但他也給予薔薔肯定：「妳有走紅的條件！主動表現自己、個性直率有特色，演藝圈缺少妳這種神經病。」

(中時 )