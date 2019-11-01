陸媒《環球時報》今天發表復旦大學美國研究中心副主任宋國友文章〈蓬佩奧的謊言背後是陰暗心理〉表示，蓬佩奧近日大放厥詞，攻擊大陸發展道路，挑撥中共和人民之間關係，歪曲大陸改革開放，抹黑大陸與外交夥伴的互利合作。文章強調蓬佩奧公開講過，撒謊、欺騙等等手段是美國的榮耀。所以，這次講話再一次展現了他如何在大陸問題上繼續撒謊，欺騙包括美國民眾在內的國際社會。

宋國友針對「蓬式三大典型謬言」批駁指出：

首先，美國製造業衰退不是大陸造成的，而是美國經濟模式發展的結果。美國製造業衰退始於上世紀70年代，主要是美元與黃金脫鉤後美國經濟金融化、服務化和自由化三化發展的必然結果。

當美國製造業已經出現顯著的外遷現象時，大陸才剛剛開始改革開放，工業發展總體上仍很落後。

先是德國和日本，再是韓國和台灣，都曾部分承接了美國製造業外移的產能。最後，由於大陸的工人素質、基礎設施和政策配套更具吸引力，這些已經轉移出去的工業產能更多地聚集在大陸。

美國一些人如果真的悔恨美國製造業根基被侵蝕，就應該改革經濟結構，實實在在地振興製造業，讓金融業為實體經濟服務，而不是坐等製造業回流。

其次，大陸沒有把其他鄰國或其他國家納入大陸的經濟模式，而是力圖打造「共商、共建、共用」的經濟利益共同體。如果說大陸有經濟模式的話，那就是以公有制為主體、多種所有制共同發展的基本經濟制度。這是由國情和民情所決定的。大陸不干涉他國內政，包括經濟內政，說到做到。

大陸經濟發展了，願意通過對外開放和市場和其他國家實現共同繁榮，這是負責任、有擔當的大國作為。倒是美國不斷公開、強力推銷「華盛頓共識」，把其他國家、特別是轉型國家的經濟改革與美國或國際貨幣基金（IMF）的援助掛鉤。這才是赤裸裸地把其他國家納入到美國的經濟模式。

第三，大陸沒有讓其他國家陷入「債務陷阱」，而是力所能及地提供發展資金。事實上，自從美國捏造「債務陷阱」概念以來，至少有肯亞、喀麥隆、斯里蘭卡、柬埔寨等所謂當事國的首腦公開反駁這一概念。甚至有不少美國智庫的報告也表明，大陸的投資並沒有讓相關國家陷入「債務陷阱」。

即使有個別國家或地區出現了債務違約問題，其導火索也是欠了IMF或者美歐等國家的債務後再被逼債所致。

宋國友結論指出，「蓬佩奧們」倒因為果，但事實就是事實，歷史就是歷史，禁得起檢驗。捏造、虛構和汙蔑，只能是更加破壞美國自身的公信力，而讓大陸的正面形象愈發清晰。

(中時 )