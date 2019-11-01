國民黨總統參選人韓國瑜民調略升，雖仍大幅落後總統蔡英文，但民進黨台北市議員、立委參選人高嘉瑜卻坦言，從選舉策略和選民結構來看，韓主打「討厭民進黨」與「鞏固韓粉」，不僅可望收攏淺藍、知識藍、經濟藍、郭粉含淚投票，加上60歲以上選民的高投票率換算下來，「最後小英可能輸1到2%也不一定」。

高嘉瑜在政論節目《年代向錢看》指出，韓國瑜去年那句「高雄又老又窮」，喚起民眾「討厭民進黨」心情，也成功翻轉高雄政權，讓大家跌破眼鏡；然而，「誠信破產」卻是韓競選過程中，民調裹足不前的原因。

高嘉瑜認為，縱然韓國瑜說出很多荒謬不羈的政策跟言論，但民調仍緩步上升，關鍵就在他最近不斷跑選舉，淡化了大家對他是政不力的問題跟印象，尤其他那句指控民進黨某些人吃得「白白胖胖」，賦予大家民進黨酬庸、執政基層過不好的惡感，儼然複製去年「討厭民進黨」那套，盼能拉攏未表態民意，將民調拉至與蔡英文並駕齊驅。

不僅如此，高嘉瑜認為，這約2成多到3成的「未表態民意」，可能有一部份就是所謂的淺藍、知識藍、經濟藍、郭粉。韓國瑜主打「討厭民進黨」的策略，就是盼望這群討厭他的人，因為更討厭蔡英文，最終含淚投票給他。

高嘉瑜分析，韓國瑜透過造勢與講韓粉愛聽的語言，不斷鞏固韓粉，最終若韓粉投票率高於8成，便相當可觀。就「品觀點」最新民調來看，韓雖25%落後蔡英文的40%，但「投票傾向」最高的是60歲以上的人，高達8成1；最低的是30到39歲的人，僅僅4成7，兩者相差3成。換言之，雖表面上蔡民調大勝韓15個百分點，但換算下來，「最後小英可能輸1到2%也不一定。」

(中時電子報)